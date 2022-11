Pinto: “Le voci su Cristiano Ronaldo alla Roma non hanno mai avuto fondamento”

Il g.m.: "In Italia si parla sempre e troppo di mercato. Al Mondiale tifo Pirtogallo e poi Argentina"

Redazione

Presente al "Thinking Football Summit", evento organizzato dalla lega calcio portoghese con Mourinho, Tiago Pinto ha parlato anche del calcio lusitano: "Anche ora che vedo le cose da fuori non mi nascondo e dico che sono un grande tifoso del Benfica e per questo il mio giudizio è sempre di parte" come riporta maisfutebol.iol.pt.

E poi: "L'ultimo calciomercato ha dimostrato che ancora una volta i giocatori portoghesi, o che giocano in Portogallo, continuano ad essere richiesti e in molti vanno a grandi club europei".

E sulla Roma, Pinto ha detto: "Sono arrivato che il club era stato da poco tempo acquistato da una nuova proprietà, e ho trovato una situazione difficile, perché facevamo parte di un gruppo di società sotto la lente del Financial Fair Play della UEFA. Per questo negli ultimi due anni abbiamo ristrutturato il club dal punto di vista di vari settori. Abbiamo fatto una rivoluzione totale della rosa, nella quale abbiamo abbassato il tetto ingaggi e allo stesso tempo cercato di migliorare la qualità. Abbiamo puntato molto sul vivaio, e per questo è stato fondamentale il ruolo di Mourinho, e non c'è bisogno di aggiungere altro".

Poi Tiago Pinto puntualizza: "Le voci su Cristiano Ronaldo alla Roma non hanno mai avuto fondamento, non è mai stato un'ipotesi. Una delle cose che mi irrita in Italia e che si parla sempre di mercato. Ne parlano tutti i giorni, qui in Portogallo è meglio perché si parla solo in epoca di mercato. Hanno accostato CR7 alla Roma perché è portoghese e anche noi lo siamo, ma non è mai stato vero".

Sul Mondiale in Qatar Pinto dice: "Noi come club siamo sempre preoccupati con le condizioni fisiche dei nostri giocatori, che non si facciano male, e che tornino il rima possibile. Se il Portogallo non dovesse vincere, spero ci riesca l'Argentina. Perché Messi merita di finire la carriera con un titolo mondiale. E poi c'è Dybala... Ma tifo Portogallo per la vittoria finale".