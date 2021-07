Pau Lopez è a Trigoria, ma col Marsiglia è fatta: resta a Roma fino al 17

Il portiere sta proseguendo nel percorso di riabilitazione dopo l'intervento alla spalla

Manca ancora la fumata bianca nella trattativa che porta Pau Lopez al Marsiglia. L'estremo difensore giallorosso, come appreso da Forzaroma.info, ha già sostenuto e superato le visite mediche con la squadra francese, ma mancano ancora dei dettagli da limare sul contratto per la tassazione francese. Alla chiusura della trattativa per Pau manca solo la formalizzazione, ma lui in ogni caso resterà a Roma fino al 17 luglio per finire il percorso di recupero, a prescindere da quando l’accordo sarà formalizzato. Ad oggi quindi il portiere spagnolo è ancora a Trigoria per recuperare dall'intervento alla spalla destra dello scorso 8 maggio, effettuato a causa della lussazione della stessa durante la semifinale di Europa League contro il Manchester United.