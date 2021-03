Pastore e il ritorno in Argentina, il vicepresidente dell’Huracan: “Ci sto lavorando”

L’Huracan chiama Javier Pastore. Il Flaco è ormai tornato a pieno regime ad allenarsi con i compagni da qualche settimana, rientrando anche stabilmente nei convocati. Il futuro, però, è ancora un da scrivere con un contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio pesante. In questi ultimi sei mesi l’argentino non ha mai visto il campo per l’infortunio e l’operazione all’anca che poi hanno portato a qualche complicazione di troppo. Nel frattempo i giallorossi hanno preso anche El Shaarawy e lì sulla trequarti il traffico è intenso. In questi giorni si è parlato anche di MLS e Qatar, ma in Argentina non l’hanno mai dimenticato. In particolare l’Huracan, la squadra che lo ha cresciuto e gli ha permesso di arrivare in Europa.

Il vicepresidente del club argentino, Gustavo Mendelovich, ha rivelato alla trasmissione ‘Quemeros del Sur’, che l’intento è quello di riportare a casa due ‘figli’ come Ramon Abila e Javier Pastore: “Ci proveremo, sto lavorando in questo senso. Certo, non voglio vendere fumo ma io parto dal presupposto che vogliano tornare all’Huracan. Ci stiamo lavorando, sto facendo in modo che abbiano le porte aperte e che possano identificarsi con questa società. Spero che torneranno”. Un sogno non così irrealizzabile per l’Huracan, dal momento che lo stesso Pastore in passato ha manifestato il desiderio – prima o poi – di tornare a casa. Per il momento, però, la testa è ancora totalmente alla Roma e al campo, anche in ottica futura.