Calciomercato Roma, Pastore verso il Qatar: agente in contatto con vari club

Javier Pastore è destinato a lasciare la Roma. L’argentino, mai davvero in grado di essere protagonista nella Roma anche a causa di un grave infortunio all’anca che lo ha tenuto per mesi lontano dal campo, potrebbe proseguire la propria carriera in Qatar. Secondo quanto riportato da France Football l’agente del Flaco sarebbe in contatto con diversi club per sondare l’eventuale possibilità di un trasferimento. Una soluzione alla quale il club non opporrebbe alcuna resistenza, visto il ricco contratto che lega ancora per due anni il trequartista ai giallorossi.