Nzonzi più vicino al Benfica: la Roma può liberarlo gratis

Il centrocampista francese, appena rientrato dal Rennes, con buona probabilità giocherà in Portogallo con la Roma che vuole liberarsi di un ingaggio pesante

Steven Nzonzi tornerà alla Roma il primo luglio, anche il Rennes lo ha ufficializzato. Il centrocampista francese ha fatto bene nel suo anno e mezzo in prestito, ma poi non è arrivato l'accordo per la permanenza a titolo definitivo. Per questo il giocatore 32enne farà rientro a Trigoria, ma non per restare. Su di lui c'è infatti il Benfica: come riporta 'A Bola', infatti, i portoghesi stanno cercando l'intesa con la Roma e con il calciatore, che ha ancora un anno di contratto in giallorosso. In questo senso ieri sono stati fatti passi importanti, dal momento che nel quartier generale delle 'aquile' è andato in scena un incontro tra l'agente di Nzonzi e il Benfica. Un vertice positivo in cui è stata messa sul piatto l'offerta del club di Lisbona al giocatore arrivato alla Roma per volere di Monchi tre anni fa. L'affare non è stato ancora chiuso, ma senza dubbio molto più vicino alla conclusione. Da stabilire poi le modalità con cui il calciatore darà l'addio ai giallorossi: secondo indiscrezioni circolate in queste ore in Portogallo, infatti, la Roma lascerebbe andare Nzonzi anche gratis. In questo modo Pinto si libererebbe di un ingaggio da più di 3 milioni netti.