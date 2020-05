Non solo la Roma, su Bustos anche Real Sociedad e Bordeaux

Nahuel Bustos è un obiettivo della Roma. La conferma è arrivata dal suo agente ieri: “Per i giallorossi è una priorità, ma al momento nulla di concreto”. Su di lui però non ci sarebbe solo il club di Trigoria: secondo TMW, l’attaccante argentino che in patria viene accostato a Lautaro Martinez piace anche a Real Sociedad e Bordeaux, che vorrebbero portarlo in Europa. La lista di pretendenti quindi si allunga: a detta del procuratore, in Spagna sono interessate anche Siviglia e Valencia. Il Talleres è praticamente certo di perderlo nella prossima finestra di mercato, Bustos vuole fare il salto nei grandi. Ha una clausola rescissoria di 18 milioni e secondo i media argentini la Roma avrebbe offerto 12 milioni nelle scorse settimane.