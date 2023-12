Mourinho chiede giovani, la Roma tratta Bonucci: ecco chi vorrebbe lo Special One

L'allenatore giallorosso ha dichiarato di volere un centrale top, giovane, da lanciare definitivamente. Ma è praticamente impossibile che venga accontentato visto che si sta avvicinando Bonucci, quasi 37 anni. Due i nomi principali

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Oppure, tra quello che vorrebbe Mourinho dal mercato di gennaio e quello che invece può garantirgli la società c'è di mezzo il Fair Play Finanziario. La questione difensore è diventata ormai un ritornello continuo da parecchi mesi, da quando Smalling è completamente sparito dal campo, pure quello di allenamento a Trigoria. Llorente e Ndicka sono costretti agli straordinari e intanto stanno tenendo alla grande, Mancini deve giocare con un solo allenamento svolto in una settimana e una pubalgia in corso. E Kumbulla avrà ancora bisogno di tempo. Tiago Pinto sa che con la Coppa d'Africa a Mourinho serve un altro centrale prima di subito, impacchettato al Fulvio Bernardini già il primo giorno del 2024. Con la Cremonese, 3 gennaio, che incombe. Il mister non ha fatto segreto di che tipo di calciatore vorrebbe: "Un centrale top, di futuro". Quindi un giocatore già formato e affermato, ovviamente integro e forte atleticamente, da far sbocciare definitivamente.

Kiwior e Theate i 'sogni' di Mourinho, Bonucci la realtà della Roma: cosa succederà nel mercato di gennaio Uno come Jakub Kiwior, o magari Arthur Theate. Entrambi classe 2000, già lanciati e acquistati a peso d'oro con caratteristiche importanti e in rampa di lancio. Entrambi, però, sono profili che la Roma non può di certo permettersi di acquistare. Ad ora, però, a quanto pare neanche di prendere in prestito visto che il belga del Rennes è un titolarissimo e l'Arsenal non apre a questa soluzione per il polacco ex Spezia. Poi ci sarebbe Solet, 24 anni a febbraio ma attualmente infortunato nel Salisburgo. Potenzialmente è un calciatore importante, ma ha già saltato 11 partite e non mette piede in campo dal 4 novembre. Non proprio l'ideale per mettere una toppa nell'immediato. Risultato? A Trigoria in queste ore si sta avvicinando Leonardo Bonucci. Classe '86, che a maggio compirà 37 anni, a fine carriera e comunque da registrare anche a livello fisico visto che negli ultimi due anni ha saltato parecchie partite per noie muscolari. E l'ultima da titolare l'ha giocata a inizio novembre.

"Siamo in grande difficoltà per il Fair Play Finanziario. Una cosa è quella che vogliamo, un'altra quella che possiamo fare. Vorrei un giovane top, ma non sembra che sarà così", ha detto un rassegnato Mourinho proprio ieri sera rispondendo alla domanda sul possibile arrivo di Bonucci. Sicuramente non un caso. È stato accostato anche Thilo Kehrer, ex PSG che ora sta scaldando la panchina al West Ham. Venti minuti scarsi in 18 partite di Premier League, 27 anni e anche in questo caso un profilo lontano da quello che l'allenatore giallorosso ha spiegato di volere. E ben distante anche da quella linea societaria fatta di giovani da crescere che qualche giorno fa ha confermato di essere disposto a intraprendere per restare alla Roma. Nonostante le difficoltà, come dice sempre lui.

