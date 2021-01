Più vicino Montiel, il terzino del River. Offerta da 7 milioni

Mentre Fonseca prepara lo scontro diretto di domani contro l’Inter di Conte – primo impegno di quattro consecutivi di campionato all’Olimpico – il mercato della Roma sembra vicino al primo colpo. Tiago Pinto, ancora positivo al Covid, lavora lontano da Trigoria, concentrato su attacco e difesa. E dall’Argentina, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, rimbalza la quasi chiusura per il terzino destro Gonzalo Montiel, che Pinto aveva cercato anche quando stava al Benfica. Esterno destro del River Plate e della nazionale, classe ’97, arriverebbe nella capitale al termine della Libertadores (a fine mese), per circa sette milioni di euro.

La possibilità concreta di tornare a fine stagione in Champions, magari levandosi subito qualche soddisfazione all’interno di un campionato equilibrato, spingono il club giallorosso a voler affiancare un giocatore già pronto a Karsdorp, attuale titolare e sorpresa di questa stagione. Bruno Peres e Santon, tra guai fisici e limiti tecnici, non fanno stare sereno il tecnico e si proverà a darli in prestito (almeno uno dei due).