Milik-Dzeko, la Juventus perde la pazienza: riallacciati i contatti per Giroud

I problemi per il passaggio di Milik alla Roma continuano a bloccare anche Edin Dzeko. La Juventus lo aspetta, soprattutto Pirlo è impaziente di avere il suo nuovo attaccante. Con il campionato iniziato, la fretta è tanta e – come riporta ‘calciomercato.it’ -, se entro domani non dovesse sbloccarsi definitivamente la situazione, la Juve potrebbe virare su altri obiettivi. Il CFO bianconero Fabio Paratici ha fatto sapere di aver riallacciato i contatti per Olivier Giroud, sia per mettere un po’ di pepe alle parti coinvolte nell’affare Milik-Roma-Napoli sia una pista concreta da battere nuovamente dopo i contatti delle scorse settimane. Tra i giallorossi e i partenopei la trattativa per il polacco riprenderà a pieno regime dopo l’esordio in campionato della squadra di Gattuso, anche se non ci sono state novità positive e comincia a serpeggiare anche un certo pessimismo. Per questo la Roma sta cominciando a valutare anche altri profili.