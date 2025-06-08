Il club rossonero non ha accettato la proposta dei Blues da 15 milioni di euro, ma a 20 si potrebbe chiudere. Intanto continua il pressing sul portiere della Roma

Redazione
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Porte girevoli in casa Milan, con possibili ripercussioni anche sulla Roma. Il club rossonero infatti, come racconta Sky Sport, ha rifiutato la prima offerta da 15 milioni del Chelsea per Maignan, ma l'operazione si potrebbe sbloccare a 20 milioni di sterline. Il contratto del portiere francese con il Milan scadrà nel 2026, dunque una cessione nella finestra estiva di calciomercato sembra probabile soprattutto qualora non dovesse arrivare un rinnovo di contratto. In caso di addio di Magic Mike, Tare si fionderebbe su Mile Svilar. Il portiere giallorosso non ha ancora raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto con il club, attualmente in scadenza nel 2027, e giovedì ci sarebbe stato un incontro tra gli agenti dell'estremo difensore e il ds rossonero.

Maignan AS Roma v AC Milan: Quarter-Final Second Leg - UEFA Europa League 2023/24

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