Il futuro di Mile Svilar resta l'incognita principale in casa Roma. Le trattative per il rinnovo con i giallorossi vanno avanti ormai da tempo ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Per questo su di lui si sono fatte vive diverse squadre tra cui anche il Milan che potrebbe perdere Maignan (sempre più in direzione Chelsea). Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Svilar è in cima ai desideri della dirigenza rossonera che per provare a convincere la Roma a lasciarlo partire, starebbe pensando di inserire all'interno della trattativa anche il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il prestito del belga è ormai terminato ma la Roma non ha mai fatto mistero di volerlo tenere anche la prossima stagione a Trigoria. A fare da tramite tra il Milan e Svilar c'è proprio l'agente, Vlado Lemic, che in queste settimane ha stretto molto i rapporti con i rossoneri dopo la chiusura, ormai prossima, dell'affare Modric (altro suo assistito). Come aggiunge Nicolò Schira, giovedì scorso gli agenti del portiere giallorosso hanno incontrato Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero. Il Milan è pronto a offrire un contratto fino al 2030 a 3,3 milioni annui a Svilar. La proposta di rinnovo fino al 2030 della Roma, che vorrebbe tenerlo, sarebbe al momento considerata bassa.