Messi vuole Kluivert come allenatore del Barcellona. Una speranza in più per Justin?

Lo spogliatoio del Barcellona vuole Patrick Kluivert come prossimo allenatore. La notizia arriva direttamente dal Mundo Deportivo, quotidiano vicino agli affari di casa Messi. I giocatori vorrebbero una separazione dall’attuale tecnico Setien con l’arrivo dell’ex attaccante olandese, che col Barcellona è diventato una leggenda segnando 122 gol in 256 partite. Sarebbe una speranza in più per il figlio Justin, che non ha mai nascosto il sogno di giocare al Camp Nou e alla cui cessione la Roma non si opporrebbe in caso di offerta soddisfacente. Già nelle scorse settimane si era parlato di un interesse dei blaugrana per l’esterno della Roma, con papà Patrick che si era mosso in prima persona.

I giocatori del Barcellona vedono in Kluivert quello che è diventato Zidane sulla panchina del Real Madrid: un allenatore in grado di esportare i valori del club e di riportare ciò che Messi ha chiesto, cioè intensità a carattere. Il rapporto con i senatori è ottimo ma conosce anche benissimo alcuni giovani come Ansu Fati e lo stesso De Jong, che ha aiutato ad integrarsi. Adesso la decisione spetta al presidente Bartomeu.