Kluivert si offre al Barcellona: papà Patrick prova a convincere la dirigenza blaugrana

Che il Barcellona fosse il suo sogno, Kluivert non l’ha mai nascosto. Justin ora però potrebbe essere veramente vicino al trasferimento in Spagna alla corte di Messi. Come riporta “Don Balón” in Spagna, nei giorni l’entourage dell’olandese ha chiamato direttamente il club blaugrana per offrire il figlio di Patrick, che al Barcellona è diventato una leggenda e che fino a pochi mesi fa è stato uno dei responsabili della Masía. E proprio l’ex attaccante vorrebbe orchestrare l’operazione, convincendo il Barcellona a puntare sul figlio. Per lasciarlo partire la Roma chiede 35 milioni.

L’idea del Barcellona non sarebbe comunque quella di lasciarlo in prima squadra ma di darlo in prestito un anno per avere un ruolo da protagonista. Tra i club interessati ci sarebbe il Valladolid. Kluivert insieme a Under è destinato all’addio: l’olandese dopo non esser stato convocato contro il Parma per un allenamento che non è piaciuto a Fonseca, ieri è tornato nella lista dei disponibili per il Brescia. In stagione 7 gol e 2 assist in 29 presenze.