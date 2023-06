Mercato Roma, tutti pazzi per Scamacca: lo vogliono anche Inter, Milan e Juventus

Gianluca Scamacca è l'obiettivo numero 1 della Roma. L'ex Sassuolo è sul taccuino di Pinto e il gm vorrebbe prenderlo in prestito. Il West Ham è aperto a questa formula purché sia oneroso e con allegato un obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it non ci sono solo i giallorossi su di lui. Infatti anche Juventus, Milan e Inter vorrebbero riportarlo in Italia dopo la deludente annata in Premier League. Tra le squadre di bassa classifica c'è la Salernitana. De Sanctis vorrebbe vendere Dia dopo il riscatto e sostituirlo proprio con Scamacca. Difficile vederlo in maglia granata poiché l'attaccante azzuro vuole una big e sogna il ritorno a Trigoria.