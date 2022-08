Mercato Roma, tra i tanti “no” di Belotti c’è anche quello alla Lazio

Andrea Belotti ha detto tanti “no” per aspettare la Roma. Come riferisce Il Corriere della Sera, il centravanti azzurro ha rifiutato diverse proposte pur di vestire la maglia giallorossa. Dalle sirene della Premier, con il Wolverhampton su tutte, a quelle dalla Francia, dove il Nizza offriva un ricco contratto. L’ex centravanti del Torino, che già in giornata potrebbe sbarcare nella Capitale, ha rifiutato anche una chiamata della Lazio. Il capitano bianconceleste, Ciro Immobile, aveva provato a fare da intermediario per portare il 'Gallo' a Formello. Il classe '93, però, si era promesso alla Roma di Mourinho, prendendo da tempo la strada verso Trigoria.