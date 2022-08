Mercato Roma, svolta in difesa: piace Kiwior dello Spezia

Il Gallo, ma non solo. Il fine mercato della Roma potrebbe avere in serbo altri due regali per Mourinho e i tifosi: il rinnovo di Zaniolo e l’arrivo di un difensore mancino che possa allungare la rosa. Si sono fatti molti nomi in queste settimane. Alcuni troppo costosi, altri con troppe incognite fisiche. La Roma cerca un profilo giovane, su cui scommettere. E nelle ultime ore dallo Spezia è stato proposto Jakub Kiwior. È mancino, giovane (22 anni), prestante fisicamente (1,90) e non ha un costo elevato. I liguri lo valutano sui 10-12 milioni ma nell’affare potrebbero rientrare giovani come Tripi e Volpato. L’ingaggio sarebbe inferiore agli 800 mila euro. Il polacco è un profilo che piace pure al West Ham, ma nelle ultime si è riscaldata la pista romanista. Il Manchester, invece, oltre a Bailly aveva proposto Lindelof che però non sembra interessare a Mourinho che già lo aveva allenato.