Mercato, Roma su Frattesi: la chiave è Bove. Fiorentina interessata a Shomurodov

La Roma non molla la pista che porta a Davide Frattesi. Il club giallorosso è convinto di riuscire ad arrivare al classe (obiettivo già in estate) girando al Sassuolo il centrocampista Edoardo Bove. Intanto, riporta Tuttosport, continuano i sondaggi per Eldor Shomurodov. Tra le squadre interessate al calciatore uzbeko si è inserita anche la Fiorentina. La società viola, inoltre, ha chiesto informazioni alla Roma pure su un altro attaccante: Andrea Belotti.