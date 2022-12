Roma, Frattesi o Aouar per far sorridere Mou

Frattesi o Aouar ? O magari tutti e due. Le turbolenze di una Roma che a gennaio proverà a ritrovare la rotta Champions passano anche dal mercato, scrive Francesco Balzani su Leggo, mentre Mourinho sorride per il primo allenamento in gruppo di Wijnaldum e per la gioia di Dybala che tornerà a Trigoria prima di Capodanno dopo la mega festa in Argentina.

I due recuperi eccellenti però non basteranno a tranquillizzare Mou. Per questo Pinto sta provando a regalare in anticipo allo Special One un altro centrocampista. I fari sono tornati su Frattesi che era già stato vicinissimo in estate. La porta si è riaperta negli ultimi giorni, con la spinta dell'agente del centrocampista di Fidene. La valutazione è sempre di 30 milioni, ma ora c'è la disponibilità di Pinto a privarsi di Bove a titolo definitivo (con diritto di recompra). Il che farebbe già scendere di 8 milioni la quotazione. A questo si aggiunge il 30% di sconto come previsto da clausola. All'appello mancherebbero 15 milioni che poi è il valore di Volpato. La Roma però non vorrebbe cedere l'italo-australiano e proporrà al Sassuolo un prestito con obbligo di riscatto dilazionato. Parallelamente Pinto tiene viva la pista Aouar. Il francese è in scadenza di contratto e può essere preso per 4 milioni. Soldi che la Roma punta a incassare dal mercato in uscita, anche se fin qui sono arrivate solo proposte di prestito per Shomurodov o Karsdorp.