Mercato Roma, Solskjaer pronto a riabbracciare Smalling: “Tornerà da noi il prossimo anno”

La Roma e i suoi tifosi sono innamorati di Chris Smalling. Ma nonostante anche l’inglese sia contento della sua nuova squadra e città, il destino sembra indirizzato verso il ritorno a Manchester. Il tecnico dello United Solskjaer non ha dubbi a riguardo: “Se mi aspetto che Smalling ritornerà la prossima estate? Sì” ha risposto in conferenza stampa. Il norvegese ha poi aggiunto: “Non sarebbe potuto restare senza essere titolare, così abbiamo deciso per il prestito. Sono davvero contento per lui, ora possiamo vedere che è un top player”.