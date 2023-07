Mercato Roma, sfuma il giovane Savio: il brasiliano ha scelto il Girona

La Roma era tra le squadre interessate al giovane talento brasiliano, classe 2004, Sávio. Il giocatore, però, come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha deciso di approdare al Girona, in Spagna. Di proprietà del Troyes, con la stagione appena conclusa passata al PSV Eindhoven, Sávio ha messo in luce tutte le sue qualità, attirando l'attenzione di diversi club europei. La scelta, però, è stata fatta e nella giornata di mercoledì dovrebbe concludersi l'affare per il suo passaggio al Girona, in prestito. Il brasiliano, in questo modo, rimarrà nel cerchio del City Group, gruppo che detiene la maggioranza delle azioni del club spagnolo, così come del Troyes, sua ex squadra.