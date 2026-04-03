Mercato Roma, se parte Ndicka in pole c’è Lucumì. Ma occhio alla Premier

A Gasperini piace da tempo e questa volta non ci saranno opzioni di rinnovo a favore del Bologna. Per questo Jhon Lucumì diventa un pezzo pregiato del prossimo mercato italiano considerata la scadenza nel 2027. Il colombiano era stato messo nel mirino già la scorsa estate dalla Roma considerate le caratteristiche ideale per il gioco di Gasp: forza fisica, aggressività e capacità di impostazione (73 tocchi medi a partita). Un obiettivo che può tornare concreto in caso di partenza di Ndicka. L'ivoriano, infatti, è nel mirino di diversi club di Premier e di fronte a un'offerta da 40 milioni la Roma potrebbe cedere ottenendo una plusvalenza enorme e poi spendendo circa la metà del bottino per arrivare proprio a Lucumì. Il colombiano d'altronde ama la capitale da tempo come testimoniano le foto sui social delle sue frequenti visite all'ombra del Colosseo. L'unico ostacolo è proprio la Premier dove il profilo del difensore potrebbe interessare (lo vuole il Sunderland).