Mercato Roma, riscattato Carles Perez: la vittoria con il Lecce fa attivare l’obbligo

I tre punti con il Lecce possono rappresentare un nuovo inizio per la Roma, ma anche per Carles Perez. La vittoria di domenica all’Olimpico, infatti, oltre a restituire fiducia ed entusiasmo alla squadra di Fonseca, ha fatto scattare ufficialmente l’obbligo di riscatto per lo spagnolo. Petrachi ha acquistato l’esterno classe ’98 dal Barcellona in prestito con, appunto, obbligo di riscatto fissato a 11 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Come riporta ‘gazzetta.it’, queste condizioni si sono materializzate al primo punto conquistato dalla Roma in campionato. Dopo i ko con Sassuolo, Bologna e Atalanta, finalmente contro il Lecce la squadra di Fonseca ha centrato di nuovo tre punti facendo scattare l’obbligo di riscatto. Carles Perez può così definitivamente mettersi alle spalle il Barcellona, che anche oggi è stato al centro delle sue dichiarazioni dal fondo amaro, ma con uno sguardo determinato al futuro giallorosso.