Mercato Roma: Pinto segue con interesse Ndicka

Il rinnovo di Gabriel Magalhaes può raffreddare l'interesse dell'Arsenal nei confronti di Evan Ndicka secondo il Daily Express. Il centrale francese è in scadenza con l'Eintracht Francoforte e su di lui, che in questa stagione ha collezionato finora 17 presenze fra Bundesliga e coppe varie, resta attivo il pressing di Juventus e Roma in Italia, senza dimenticare i rumors dei mesi scorsi sul Milan.