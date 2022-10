Mercato Roma, Pinto mette gli occhi su Scalvini: in corsa anche Inter e Juventus

La Roma continua la caccia ad un nuovo centrocampista che possa regalare a Mourinho opzioni diverse da quelle avute fino a questo momento in stagione. Come riportato da La Repubblica, i giallorossi hanno messo gli occhi su Giorgio Scalvini, centrocampista classe 2003 dell'Atalanta autore del gol partita all'Olimpico nella rocambolesca sconfitta della Roma contro i bergamaschi. Sul ragazzo di Chiari, c'è però l'interesse anche di Juventus e Inter oltre a big europee come Chelsea e Manchester City. L'Atalanta al momento non è intenzionata a cederlo e lo valuta circa 20 milioni di euro.