Mercato Roma, per Savio offerte anche da Spagna, Olanda e Belgio

Il brasiliano classe 2004, accostato anche alla Roma nei giorni scorsi, ha estimatori in tutto il vecchio continente e secondo Fabrizio Romano il City Group, di comune accordo col giocatore, sta ragionando sulle varie possibilità

Il destino di Savio, talento brasiliano classe 2004 accostato anche alla Roma, è tutto fuorchè certo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il City Group, proprietario del Troyes, club francese in possesso del cartellino del calciatore, sta discutendo col giovane attaccante su quelle che sono le varie possibilità per il suo futuro. Sul giocatore infatti si registra l'interessa di più squadre europee, tra Spagna, Italia, Olanda e Belgio, e si sta cercando di trovare quella che potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.