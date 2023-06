La Roma guarda anche ai giovani: piace Savio del Troyes

I giallorossi hanno messo gli occhi sul talento classe 2004, attaccante esterno, che ha giocato poco in prestito al PSV in questa ultima stagione

Dopo gli arrivi di due giocatori affermati, giovani ma comunque di buona esperienza come Ndicka e Aouar, la Roma può guardare anche a qualche giovane promessa. L'ultimo nome, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', è quello di Savio. Si tratta di un classe 2004 brasiliano che ha giocato al PSV in questa stagione ma è di proprietà dei francesi del Troyes, dove tornerà dal primo luglio. In Olanda ha giocato poco, anche a causa di qualche problema fisico, ha messo a segno due assist nei pochi minuti in prima squadra. È un attaccante, può giocare a destra come a sinistra, nel modulo della Roma potrebbe giocare da trequartista. Ai giallorossi piace molto e il calciatore promette bene.