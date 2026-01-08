Roma, il silenzio di Gasperini è servito: dopo Raspadori, si avvicina Zirkzee

La lezione silenziosa di Gasperini è servita. Ora la Roma ha deciso di fare sul serio. Il tecnico piemontese aveva chiesto innesti immediati nel reparto offensivo e la fase di stallo delle ultime settimane, unita alla riunione andata in scena a Trigoria, ha spinto Massara ad accelerare i tempi. Su Giacomo Raspadori l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: manca soltanto la firma del giocatore, con gli ultimi dettagli destinati a essere definiti nelle prossime ore. Ma il nome che continua a scaldare l’ambiente giallorosso è soprattutto quello di Joshua Zirkzee. Proprio nella giornata di oggi sono emerse nuove novità sull’attaccante olandese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ds giallorosso ha avuto nuovi contatti con l’entourage del classe 2001: sul tavolo c’è un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni di euro a stagione, un segnale chiaro di quanto la Roma creda nel giocatore e nel ruolo centrale che Zirkzee avrebbe all’interno della squadra. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni. L'olandese vuole la Roma e i Mondiali, e sa che continuando a rimanere a Manchester non riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Anche perché ai Red Devils la situazione resta caotica: l’incertezza sul nome del nuovo allenatore dello United sta rallentando ogni decisione di mercato, comprese quelle già impostate. Una possibile accelerazione potrebbe arrivare da un altro fronte legato al mondo giallorosso. El Aynaoui è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, che affronterà il Camerun: una vittoria consentirebbe il rientro anticipato di Mbeumo a Manchester, facilitando così i passaggi burocratici necessari per sbloccare definitivamente l’operazione dell'ex Bologna. Che servano ancora pochi giorni o qualcosa in più, la sensazione è chiara: il matrimonio tra Zirkzee e la Roma è sempre più vicino.