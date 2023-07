Mercato Roma, per l’attacco interessa anche il greco Pavlidis: contatti con l’AZ

La Roma ha bisogno urgentemente di un attaccante. Le operazioni Scamacca e Morata stanno andando troppo per le lunghe e Tiago Pinto si guarda intorno a caccia di possibili nuove strade da percorrere. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il direttore sportivo portoghese ha messo gli occhi anche sul centravanti dell'Az Alkmaar, Vangelis Pavlidis. Il giocatore greco viene da stagioni positive nel campionato olandese e questo ha fatto aumentare il suo valore di mercato. La Roma ha avuto un primo contatto con l'Az per capire i margini della trattativa. Il club olandese vorrebbe cedere Pavlidis a titolo definitivo, mentre i giallorossi opterebbero per un prestito con diritto di riscatto. Al momento le parti sono lontane, ma non è escluso un altro tentativo nei prossimi giorni. L'obiettivo numero uno per la società giallorossa resta, comunque, Scamacca. Morata, invece, rimane più all'orizzonte.