Mercato Roma, per l’attacco c’è il nome Okafor: interesse anche di Juve e Lazio

La Roma ha bisogno di trovare il nome giusto per ricoprire il ruolo di centravanti nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da SkySport, ai giallorossi interessa anche Noah Okafor del Salisburgo. L'attaccante svizzero, classe 2000, nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 10 gol e 5 assist. Numeri che hanno attirato l'attenzione anche di altri club militanti nel campionato italiano, come Juventus e Lazio. L'opzione Okafor, per la Roma, potrebbe essere un'alternativa ai tentativi di approccio, già conosciuti, per Scamacca e Morata. Il calciatore svizzero è legato al Salisburgo da un contratto che terminerà nel 2024.