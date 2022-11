Mercato, il preferito di Mourinho per la difesa è van de Ven. Fiorentina su Kumbulla

La Roma lavora, oltre che sul campo, anche in chiave mercato. Come riportato da Calciomercato.it, la priorità di José Mourinho per la finestra di gennaio, è un nuovo difensore centrale. Lo Special One ha messo gli occhi su Micky van de Ven, centrale 21enne del Wolfsburg. La trattativa è complicata, visto che fino a questo momento l'olandese non ha saltato nemmeno un minuto in stagione e il club tedesco non ha nessuna intenzione di cederlo forte anche di un contratto che scadrà fra 3 anni. A fargli spazio, sarebbe Marash Kumbulla. L'albanese è ormai fuori dal progetto di Mourinho che nelle ultime uscite gli ha preferito Vina e Celik nella difesa a tre. Sull'ex Verona c'è l'interesse della Fiorentina che vorrebbe aggiungere un nuovo centrale ai 3 già presenti in rosa (Igor, Martinez Quarta e Milenkovic).