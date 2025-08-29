Il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra sempre più lontano dalla Roma. Il suo contratto, in scadenza nel giugno 2026, non verrà rinnovato, e la società non ha manifestato l’intenzione di prolungare il rapporto. Di conseguenza, il centrocampista sta valutando nuove destinazioni dove poter ripartire e ritrovare continuità. Come riportato da calciomercato.it, l’ex capitano giallorosso avrebbe avviato un dialogo con il Milan, interessato al giocatore. I rossoneri sono già in trattativa con la Roma per un possibile scambio tra Dovbyk e Gimenez, e il nome di Pellegrini potrebbe ora rientrare nelle discussioni tra i due club.