Roma, non solo Bailly: col Manchester United si è parlato anche di Lindelof

Mai sazia, mai doma. La Roma dopo i colpi Matic, Dybala e Wijnaldum continua ad andare a caccia di rinforzi per Mourinho. In questi giorni si definirà anche l'arrivo di Belotti, poi si guarderà alla difesa. E spunta una nuova pista. Nei colloqui con il Manchester United, infatti, oltre a Bailly si è parlato di un altro pallino dello Special One. Si tratta di Victor Lindelof, centrale svedese che rischia di trovare pochissimo spazio con l'arrivo di Martinez e la sicura titolarità di Varane. Classe 1994 era arrivato allo United proprio su richiesta di Mourinho che lo aveva visto al Benfica di...Pinto e lo aveva preteso per 40 milioni. Il suo cartellino oggi vale 20 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2024 e poche possibilità di rinnovarlo. Anche in questo caso si potrebbe pensare a un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Per ora solo un'idea, ma di sicuro la Roma prenderà un difensore. A condizioni vantaggiose però, soprattutto se dovessero restare sia Kumbulla sia Ibanez.