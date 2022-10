Mercato Roma, occhi su Depay: a gennaio l’olandese lascerà il Barcellona

Nella sessione invernale la priorità sarà il difensore centrale o il centrocampista ma Memphis rappresenta una grande occasione per i giallorossi

La Roma tra poche ore scenderà in campo a Verona ma il mercato non dorme mai. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i giallorossi hanno messo gli occhi su Depay. L'olandese a gennaio lascerà il Barcellona: la decisione è stata presa e si tratta solo di trovare la giusta destinazione sia dal punto di vista tecnico che economico. L’entourage del giocatore si è mosso su più fronti e ha sondato il terreno anche con il club giallorosso. Nel mercato invernale la priorità sarà il difensore centrale o il centrocampista ma Memphis rappresenta una grande occasione per la Roma. Depay e Pinto hanno parlato a lungo durante la scorsa estate senza arrivare a un accordo. Ora c'è un ritorno di fiamma.