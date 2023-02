Mercato Roma, occhi su Demirbay del Bayer Leverkusen: è in scadenza 2024

La Roma continua a guardare ai prossimi rinforzi di mercato. Servirà sicuramente puntellare la rosa in difesa e a centrocampo, con Tiago Pinto pronto a pescare anche in Bundesliga. Come scrive 'calciomercato.com', tra i nomi visionati dai giallorossi c'è anche quello di Kerem Demirbay. Classe '93, tedesco, è in forza al Bayer Leverkusen dal 2019. Si tratta di un centrocampista centrale esperto, ha il contratto in scadenza 2024 e sarebbe quindi un possibile colpo low cost.