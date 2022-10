Mercato, mezza Europa segue Mudryk: lo Shakhtar rifiuta l’offerta della Roma

Il mercato non si ferma mai. Il nome al centro di molte voci nelle ultime settimane è quello dell'ucraino Mykhailo Mudryk. In passato lo aveva cercato l'Atalanta, ora lo seguono anche Roma e Juventus. Sul centrocampista classe 2001 c'è praticamente mezza Europa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo Shakhtar Donetsk ha rifiutatao l'offerta del club giallorosso di 25 milioni di sterline perchè ne vorrebbe almeno 40. Anche l'Arsenal ha sondato il terreno per capire quali sono le richieste da parte della società ucraina. La cifra per aggiudicarsi il cartellino del 21enne potrebbe aumentare, considerate le numerose squadre coinvolte.