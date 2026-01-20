Mercato Roma LIVE: summit tra Gasp e la dirigenza. Bailey vola via, parte alle 17

Archiviata la vittoria col Torino è tempo di preparare la sfida con lo Stoccarda in Europa League. Ma nel frattempo Massara lavora per gli ultimi colpi da regalare a Gasperini: oggi il vertice di mercato con il tecnico e Ryan Friedkin. Nonostante l'infortunio di Hermoso, la priorità resta arrivare a un paio di esterni: uno 'basso', l'altro per l'attacco con Fortini e Tel (ma non solo) in cima. Dragusin resta una potenziale occasione da cogliere più avanti.

Ore 13.25 - Bailey e la Roma si dicono addio . Il club giallorosso, come riporta il The Sun, ha interrotto con 6 mesi di anticipo il prestito del giamaicano, che tornerà dunque all'Aston Villa. L'ormai ex Roma lascerà la Capitale alle 17.

Ore 9.05 -Questione Dybala: l'agente aspetta un segnale dai vertici di Trigoria. Il tempo di attesa stimato, per il primo confronto, è di un mese. Il suo desiderio è restare a Roma con la sua famiglia. E per farlo è disposto a tagliarsi l’attuale stipendio, andando incontro alle condizioni poste dal club per sfoltire il monte ingaggi. Da Trigoria la richiesta è chiara.