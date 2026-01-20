Archiviata la vittoria col Torino è tempo di preparare la sfida con lo Stoccarda in Europa League. Ma nel frattempo Massara lavora per gli ultimi colpi da regalare a Gasperini: oggi il vertice di mercato con il tecnico e Ryan Friedkin. Nonostante l'infortunio di Hermoso, la priorità resta arrivare a un paio di esterni: uno 'basso', l'altro per l'attacco con Fortini e Tel (ma non solo) in cima. Dragusin resta una potenziale occasione da cogliere più avanti.
calciomercato as roma
Mercato Roma LIVE: summit tra Gasp e la dirigenza. Bailey vola via, parte alle 17
Ore 15.00 -Ferguson continua a piacere in Premier. Come riporta il daily telegraph, il Fulham avrebbe messo nel mirino l'attaccante irlandese. Tuttavia, sembra difficile una sua interruzione del prestito prima di giugno.
Ore 13.25 -Bailey e la Roma si dicono addio. Il club giallorosso, come riporta il The Sun, ha interrotto con 6 mesi di anticipo il prestito del giamaicano, che tornerà dunque all'Aston Villa. L'ormai ex Roma lascerà la Capitale alle 17.
Ore 12.30 - Secondo 'Radio Manà Manà Sport', alla Roma sarebbe stato proposto Nuno Tavares della Lazio per la fascia sinistra.
Ore 9.40 - Intanto il Genoa attende ancora l'ok di Gasperini per far viaggiare Baldanzi: la fumata bianca comunque è attesa a brevissimo.
Ore 9.05 -Questione Dybala: l'agente aspetta un segnale dai vertici di Trigoria. Il tempo di attesa stimato, per il primo confronto, è di un mese. Il suo desiderio è restare a Roma con la sua famiglia. E per farlo è disposto a tagliarsi l’attuale stipendio, andando incontro alle condizioni poste dal club per sfoltire il monte ingaggi. Da Trigoria la richiesta è chiara.
Ore 8.40 - Anche il Napoli ha chiesto informazioni per Tel.
Ore 8.15 - C'è un'altra trattativa in corso, quella per Nicolò Fortini della Fiorentina. Massara proverà a chiudere per il classe 2006 viola. Durante i discorsi col club gigliato, il ds della Roma avrebbe proposto Stephan El Shaarawy come parziale contropartita.
Ore 8.00 -Tel è furioso col Tottenham per l'esclusione dalla lista Uefa: la Roma ci prova e spera di prenderlo in prestito come Dragusin, su cui gli Spurs per ora non aprono.
Ore 7.30 – Gasperini è rimasto un giorno in più a Torino per raggiungere la sua famiglia e oggi incontrerà la dirigenza a Trigoria per fare un punto di mercato: lo stop di Hermoso non cambia i piani giallorossi, la priorità restano gli esterni con Dragusin che può attendere.
