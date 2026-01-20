Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Bailey, si chiude il capitolo con la Roma: il giamaicano torna all’Aston Villa

calciomercato as roma

Bailey, si chiude il capitolo con la Roma: il giamaicano torna all’Aston Villa

Bailey, si chiude il capitolo con la Roma: il giamaicano torna all’Aston Villa - immagine 1
Un addio quasi inevitabile, che certifica un’operazione mai decollata e apre ora nuovi scenari sul mercato in entrata per la Roma
Redazione

C’era da aspettarselo. Le numerose voci circolate in questo avvio di mercato avevano già lasciato intendere uno scenario che oggi è diventato ufficiale. Leon Bailey, come riporta il The Sun, non è più un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti interrotto il prestito e l’esterno giamaicano farà ritorno con effetto immediato all’Aston Villa. Si chiude così un’esperienza nata sotto cattivi auspici e conclusa nel peggiore dei modi. I continui problemi fisici, la scarsa continuità di rendimento e un feeling mai realmente sbocciato con l’ambiente hanno pesato in maniera decisiva. Bailey non è mai riuscito a lasciare il segno. Un addio quasi inevitabile, che certifica un’operazione mai decollata e apre ora nuovi scenari sul mercato in entrata per la Roma, che dovrà accelerare per portare a Gasp un nuovo esterno offensivo di sinistra. L'ormai ex Roma andrà via dalla Capitale alle 17.

Leggi anche
Roma a caccia di un esterno sinistro, proposto Tavares della Lazio: i motivi del no
Fortini, Tel, addii e rinnovi: le mosse con cui la Roma vuole già costruire il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA