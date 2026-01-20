Bailey, si chiude il capitolo con la Roma: il giamaicano torna all’Aston Villa

C’era da aspettarselo. Le numerose voci circolate in questo avvio di mercato avevano già lasciato intendere uno scenario che oggi è diventato ufficiale. Leon Bailey, come riporta il The Sun, non è più un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti interrotto il prestito e l’esterno giamaicano farà ritorno con effetto immediato all’Aston Villa. Si chiude così un’esperienza nata sotto cattivi auspici e conclusa nel peggiore dei modi. I continui problemi fisici, la scarsa continuità di rendimento e un feeling mai realmente sbocciato con l’ambiente hanno pesato in maniera decisiva. Bailey non è mai riuscito a lasciare il segno. Un addio quasi inevitabile, che certifica un’operazione mai decollata e apre ora nuovi scenari sul mercato in entrata per la Roma, che dovrà accelerare per portare a Gasp un nuovo esterno offensivo di sinistra. L'ormai ex Roma andrà via dalla Capitale alle 17.