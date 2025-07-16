Altra giornata calda, sperando si chiuda qualche trattativa. Il tema del giorno restano i sudamericani Rios e Wesley che continuano a spingere per venire alla Roma e hanno rifiutato tutte le altre offerte. In ballo anche Ferguson, El Aynaoui e il vice Svilar. Ecco tutti gli aggiornamenti

Ore 23:50 - È fatta per il passaggio di Gollini alla Cremonese: il secondo portiere giallorosso finirà in Lombardia all'interno di un'operazione in prestito secco, lo riporta Sky Sport

Ore 23:08 - Come riporta Sky Sport, sono le ore di Rios: la Roma si è avvicinata alla richiesta del Palmeiras e il club brasiliano sta decidendo in questo momento se accettare la proposta dei giallorossi. Intanto, il colombiano partirà titolare contro il Mirassol in campionato (match in programma a mezzanotte italiana).

Ore 22:10 - Dopo una trattativa davvero infinita tra Roma e Palmeiras per Richard Ríos, sembra che stia per arrivare finalmente la fumata bianca . Come riporta Radio CRC, la cifra finale sfiorerà i 30 milioni, con 25 di parte fissa più bonus. C'è stato un ulteriore incontro tra le parti in queste ore e l'affare sembra in dirittura d'arrivo

Ore 21:40 - L'ultima offerta della Roma per Richard Ríos è di 27 milioni di parte fissa + 3 di bonus, come riporta Fabrizio Romano. Il Palmeiras ha chiesto fin dall'inizio una cifra di 30 milioni (fissi) mentre i giallorossi toccheranno quella cifra solo con i bonus. Il club brasiliano non ha bisogno di cedere ma il giocatore sta davvero lottando per andare alla Roma

Ore 20:48 - Come riporta Sportitalia, nelle ultime ore c'è stato anche un tentativo dell'Atalanta per Rios, anche se rimane un'operazione molto difficile senza la partenza di Ederson. Per quanto riguarda la Roma, per chiudere l'affare con il Palmeiras servono 30 milioni di parte fissa. Il colombiano è il preferito di Gasperini, che in lui rivede proprio Ederson

Ore 18:46 - Secondo Sky Sport, la Roma attende una risposta del Palmeiras all'ultima offerta presentata per Richard Ríos. Al momento è in stand-by l'operazione El Aynaoui dato il centrocampista colombiano è la priorità dei giallorossi

Ore 18:45 - Sono ore caldissime per quanto riguarda l'affare Ríos e la Roma - secondo quanto riporta Fabrizio Romano - è pronta ad alzare l'offerta arrivando ai 30 milioni chiesti dal Palmeiras (con l'aiuto dei bonus). Come già confermato da fonti brasiliane, non c'è stata alcuna offerta del Benfica che ha solo mostrato interesse per il colombiano

Ore 17.18 - Secondo CNN Brasile, la Roma avrebbe presentato un'offerta per Richard Rios pari a 30 milioni di euro. Il centrocampista avrebbe già l'intesa con i giallorossi, ciò che manca è gestire alcuni dettagli burocratici

Ore 16:19 - Il Benfica non sarebbe in corsa per Richard Rios. Secondo il portale brasiliano UOL Esporte, Roma e Zenit sono le squadre che hanno interessi concreti nei confronti del giocatore. Prossimamente altri club potrebbero mostrare interesse per il giocatore. Secondo il portale, anche l'Inter sarebbe sul giocatore.

Ore 14:20 - Secondo il portale brasiliano O Globo, la Roma avrebbe presentato un'offerta pari circa a 30 milioni di euro totali (28 milioni + 3 di bonus) per Richard Rios. Il club brasiliano starebbe valutando la proposta giallorossa

Ore 14:14- Per l'operazione Rios sono coinvolti tanti intermediari e quindi la trattativa va per le lunghe, riferisce calciomercato.it. Si attende un rilancio giallorosso per arrivare alla quota 30 milioni di euro, chiesta dal Palmeiras. Il giocatore avrebbe starebbe continuando a dare priorità alla Roma

Ore 13: 55 - Il Palmeiras ha rifiutato l'offerta da 25 milioni di euro presentata dal Benfica, secondo quanto riporta Sportitalia. Gli intermediari portoghesi si trovano ancora in Brasile per trattare. La Roma resta ancora sullo sfondo ma deve rilanciare al più presto per soddisfare la richiesta del club brasiliano, che non vuole scendere sotto i 30 milioni

Ore 12:45 - Secondo il portale portoghese Record.pt, nelle ultime ore il Benfica ha dialogato con gli agenti di Rios per trovare l'intesa con il centrocampista. Qualora questa ci dovesse essere, si procederebbe poi a trattare con il Palmeiras. Tuttavia, il club portoghese non ha intenzione di spendere più di 25 milioni, rispetto ai 30 chiesti dalla squadra brasiliana

Ore 11:40 - Nonostante le smentite il giornale portoghese O'Jogo rilancia: il Benfica sta facendo sul serio per Rios e ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. Inoltre alcuni emissari del club si sono recati in Brasile per provare a chiudere il colpo e la trattativa è in corso, con il calciatore che ha già aperto al trasferimento in Portogallo come ribadisce anche Sportitalia. La richiesta del Palmeiras resta di 30 milioni e sulle tracce del centrocampista ci sono anche Inter e Zenit. Non si fa menzione della Roma...

Ore 10,30 - L’idea per la fascia sinistra resta viva. Tagliafico nome già emerso nei giorni scorsi, non è stato scartato come conferma il Corriere dello Sport. Gasp vuole almeno un’alternativa a sinistra

Ore 10 - Trattativa con il Brighton molto avanzata per Evan Ferguson che ha già detto sì. Si tratta sulla formula: la Roma vuole un diritto di riscatto a 25-30 milioni, gli inglesi spingono per l’obbligo o il prestito secco. Si può sbloccare in 48 ore.

Ore 9 - Come riportano diversi organi di stampa anche Wesley sta pressando il Flamengo per venire alla Roma. Ballano poco meno di 5 milioni, nelle prossime ore prevista una nuova offerta

Ore 8,30 - "Nessuna offerta del Benfica. Rios sta dando una grande priorità alla Roma, nei confronti dei club di Premier che ci hanno provato, dello Zenit che ha offerto uno stipendio fuori dal mondo. Insomma, sta combattendo come fa in campo in questo caso per arrivare in Italia e vestire la maglia della Roma", a dirlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.