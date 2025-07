Mercato Roma LIVE: 30 milioni per Rios, atteso l’ok del Palmeiras. Ferguson più vicino

Le notizie del mercato giallorosso in diretta: dal colombiano del Palmeiras al terzino del Flamengo e l'attaccante irlandese

Redazione 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 12:05)

La Roma continua ad avvicinarsi a piccoli passi ai suoi obiettivi. Sono ore caldissime per Rios e Ferguson in primis, con Wesley che rischia di slittare ancora in quanto l'accordo non c'è ancora. Resta in stand-by El Aynaoui mentre Massara deve pensare anche ai rinforzi in difesa e al secondo portiere con Gollini diretto alla Cremonese.

Ore 12 - Ferguson si avvicina. Come riporta 'Il Temp0', nella notte c'è stata un'accelerazione: Roma e Brighton sono più vicini all'intesa definitiva.

Ore 11.30 - La Cremonese ha annunciato l'arrivo di Lapo Nava, giovane portiere proveniente dal Milan. Sarà il secondo di Gollini.

Ore 11 - Secondo 'Sky Sport', la Roma si prepara a salutare anche Davide Mastrantonio, che verrà ceduto a titolo definitivo al Latina in Lega Pro, ma garantendosi una percentuale sulla futura rivendita.

Ore 10.35 - Secondo 'Il Tempo', Antonio Arena oggi sarà un nuovo giocatore della Roma. Arriverà dal Pescara, che manterrà il 20% sulla futura rivendita: in Abruzzo si trasferiranno invece Graziani e almeno un'altra contropartita, che i club stanno definendo in queste ore.

Ore 10.10 - Secondo 'Sky Sport', anche il Milan avrebbe chiesto informazioni per Wesley, ma la Roma resta avanti anche in virtù dell'accordo già trovato col giocatore.

Ore 9.50 - Non solo Rios. Secondo Alfredo Pedullà, anche per Wesley la Roma proverà oggi a migliorare l'offerta al Flamengo per anticipare la concorrenza.

Ore 9.45 - Contatti positivi nella notte per Rios. Come riporta Alfredo Pedullà, la Roma aspetta il placet entro le 16 italiane. Offerta migliorata, il Palmeiras - riporta - "ha ottenuto la cifra che voleva". Adesso la Roma vuole il via libera.

Ore 9.30 - Rios ha pubblicato nella notte alcune stories su Instagram che dal Brasile definiscono un po' misteriose perché simili a quelle dell'addio al Guaranì. Intanto arrivano le parole del tecnico Abel Ferreira mentre i media sottolineano come il Palmeiras voglia far sapere che non ha bisogno né grandi intenzioni di arretrare rispetto alle proprie richieste.

Ore 9.15 - Secondo 'Il Corriere dello Sport', la Roma ha prenotato uno slot al Campus Bio Medico per delle visite mediche da effettuare entro questa settimana.

Ore 9 - Capitolo Wesley. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', dall'entourage del giocatore fino a ieri filtrava ottimismo. E anche lo stesso Massara non ha perso la fiducia.

Ore 8.40 - Secondo Alfredo Pedullà, nella notte ci sono stati altri contatti tra Roma e Palmeiras per Rios, dopo il match giocato dal Verdao. I giallorossi possono avvicinarsi ai 30 milioni di base fissa o con bonus facili.

Ore 8.30 - Per Evan Ferguson la Roma si sta avvicinando sempre di più. L'accordo - secondo 'La Gazzetta dello Sport' - sulla formula col Brighton può arrivare a metà strada: un obbligo di riscatto nel caso in cui il giocatore partecipi a 30 gol in stagione, tra reti personali e assist. Va però definita la cifre, su cui c'è ancora distanza ma anche qui può arrivare l'intesa intorno ai 35 milioni.

Ore 8 - Secondo quanto riportato nella notte da Fabrizio Romano, la Roma ha presentato un'offerta ufficiale da 30 milioni complessivi divisi in 27 più 3 di bonus. Ora la decisione sta al Palmeiras che ne chiedeva 30 di parte fissa. Il giocatore aspetta e intanto è sceso in campo da titolare contro il Mirassol (1-1).