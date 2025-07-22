Festa Roma, il corteo è partito: bandiere al vento e cori da brividi

Sono giorni caldissimi per il calciomercato giallorosso. Dopo El Aynaoui e Ferguson, nelle prossime ore la Roma accoglierà anche Wesley per formare il primo tris. Trattativa avanzata anche per Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 del Verona che può arrivare per poco più di 10 milioni.

Ore 23:59 - L'Hellas Verona ha rifiutato la prima offerta giallorossa per Ghilardi da 8-9 milioni più bonus, riporta Alfredo Pedullà. Il club veneto chiede almeno 11-12 milioni più bonus visto che il 50% del cartellino è detenuto dalla Fiorentina.

Ore 23:47- Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il Palmeiras sarebbe interessato a Deossa e avrebbe avviato i contatti con il Monterrey

Ore 23:40 - E' in corso lo scambio di documenti con Ferguson e domani mattina ci sarà l'ufficialità da parte della Roma, riporta Il Tempo

Ore 21:1o - Il presidente del Flamengo accetterà di liberare Wesley per la Roma solo dopo aver avviato l’ingaggio di un sostituto, riporta il portale brasiliano Ge Globo

Ore 20:51- Dalla Turchia si parla di un interesse del Besiktas verso Devyne Rensch ma il suo agente smentisce tutto

Ore 20:15 - Massara mette a segno il terzo acquisto del mercato: Antonio Arena è un nuovo giocatore della Roma. Arriva dal Pescara e sarà un rinforzo per il settore giovanile giallorosso

Ore 16:44 - La Roma è tra le squadre interessate a Federico Chiesa. In pole però c'è l'Atalanta che dopo aver perso Retegui e con la possibile partenza di Lookman, è pronta a presentare un'offerta da circa 15 milioni di euro al Liverpool.

Ore 16:10 - Il via libera per Wesley alla Roma è sempre più vicino. Come riportato infatti da diverse fonti brasiliane, sono in corso i contatti tra il Flamengo è pronto a chiudere per Vinicius Tobias, terzino destro dello Shakhtar individuato come sostituto di Wesley.

Ore 13:48 - Dopo il mancato trasferimento al Sunderland non ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Roma e il Sassuolo per Laurienté. Lo riporta Gazzetta Regionale.

Ore 11:23 - Continua a muoversi qualcosa in casa Hellas: come scrive Sky Sport, il Verona ha appena chiuso per il ritorno di Nicolas Valentini in prestito con opzione per il riscatto dalla Fiorentina. Un ulteriore indizio dato che si tratta di un difensore che potrà coprire la probabile partenza di Ghilardi.

Ore 9:52 - Come riporta Tuttosport, il Verona continua a chiedere 12 milioni per Ghilardi (dato che il 50% andrà alla Fiorentina) mentre la Roma spinge per chiudere l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già detto sì ai giallorossi, per lui è pronto un contratto di 5 anni.

Ore 7:42 - In chiusura anche l'affare Ghilardi: l'accordo è in via di definizione. Secondo quanto scrive Il Messaggero, il Verona ha chiesto Cherubini come contropartita ma il ds Massara non è convinto e sta lavorando sui bonus per avvicinarsi alla richiesta di 12 milioni del club. La formula può essere il prestito con obbligo di riscatto.

Ore 7:35 - Per Wesley è già partito il countdown: secondo il portale brasiliano Ge.globo, il Flamengo ha contattato la Roma per confermare che libererà il giocatore nelle prossime ore (si sta ancora cercando il sostituto) e l'affare verrà formalmente chiuso entro la settimana. In Brasile sta facendo il giro del web un video dell'allenamento di ieri in cui si vede chiaramente il brasiliano parlare a lungo con l'allenatore del Flamengo Felipe Luis.