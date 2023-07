Mercato Roma, l’Al-Ettifaq tenta il colpo Morata: lo spagnolo non è convinto

Il campionato saudita sta letteralmente facendo impazzire il mercato estivo di quest'anno. Secondo quanto riportato da SkySport, l'Al-Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard, è fortemente interessata a portare in Arabia l'attaccante dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata. Il giocatore spagnolo è, da tempo, nel mirino della Roma che, spinta soprattutto dal desiderio di Mourinho, vorrebbe provare a farlo sbarcare nella capitale. Ovviamente la squadra araba è pronta a mettere sul piatto tantissimi soldi in più rispetto alla società giallorossa, ma l'attaccante ex Juventus, per ora, non sembra molto convinto di approdare nel campionato saudita. Il suo obiettivo, sarebbe quello di fare ritorno in Italia, dove lo corteggia anche il Milan. La decisione da parte di Morata sul suo eventuale prossimo futuro in Arabia, sarà presa nelle prossime ore.