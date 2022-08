Mercato Roma, Kluivert in chiusura col Fulham. Pinto cerca un centrocampista

Il mercato della Roma si muove. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa con il Fulham per Justin Kluivert è in chiusura, tra questa notte e domani mattina potrebbe arrivare la fumata bianca. L'altro calciatore in uscita da Trigoria, Felix, è vicino alla Cremonese a titolo definitivo. In entrata c'è sempre Andrea Belotti in pole per rinforzare il reparto offensivo. Tiago Pinto è anche alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Wijnaldum, dopo che l'olandese ha riportato la frattura composta della tibia destra. José Mourinho ha chiesto i rinforzi dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese: "Mi serve un rinforzo per reparto, sono positivo perché la società la pensa come me". Il club adesso deve rispondere.