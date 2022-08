Mercato Roma, idea Maksimovic per rinforzare la difesa

La Roma è alla ricerca di un difensore per completare la rosa di Josè Mourinho. Secondo quanto riferito da La Repubblica, nelle ultime ore il club giallorosso ha fatto un sondaggio per lo svincolato Nicola Maksimovic. Il difensore classe 1991 sta trattando da tempo col Galatasaray, ma la società capitolina ci pensa per rinforzare il reparto arretrato. Nella passata stagione il serbo ha giocato 14 partite (1116 minuti) con la maglia del Genoa.