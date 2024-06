Mercato Roma, Ghisolfi prova a piazzare Aouar al Nizza

Bocciato prima da Mourinho, poi da De Rossi. Houssem Aouar potrebbe già salutare la Capitale per fare ritorno in Francia dopo un solo anno dal suo arrivo a parametro zero. Florent Ghisolfi, infatti, starebbe provando a piazzarlo al Nizza (ex club del ds) ottenendo una piccola plusvalenza e liberandosi di uno stipendio da 3 milioni come riporta il Messaggero. A centrocampo De Rossi sta cercando un profilo più di corsa.