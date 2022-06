El Shaarawy a cena con Galliani e Maldini a Ibiza: incontro tra passato e futuro

L'attaccante della Roma, che ha un solo anno di contratto, ha incontrato a cena a Ibiza il dt del Milan Paolo Maldini e l'ad del Monza Adriano Galliani, a caccia di rinforzi di qualità ed esperienza per la salvezza

Dopo la sbornia di felicità per la vittoria della Conference League , i giocatori della Roma - quelli non convocati dalle rispettive nazionali - sono partiti per le vacanze per godersi qualche settimana di relax. E come sempre una delle mete più gettonate già dai primi giorni è Ibiza. Una tappa quasi fissa per Stephan El Shaarawy , che anche lo scorso anno a giugno era volato sull'isola delle Baleari. Un paradiso che attira tanti calciatori, procuratori e dirigenti. Ieri sera il giocatore della Roma ha infatti cenato al 'Piccola Cucina' di Ibiza, insieme a due personaggi niente male: Adriano Galliani e Paolo Maldini. Un incontro a tinte rossonere, i colori che li accomunano tra passato e presente. Il locale è di proprietà di Gabriele Giuffrida, noto procuratore molto vicino all'ambiente Milan (è l'agente di Pioli, Messias e Mirante) e in passato anche alla Roma, che si è affacciato al tavolo per un saluto.

Un'occasione, verosimilmente, per scambiarsi complimenti reciproci visto che tutti e tre sono reduci da una stagione trionfale tra scudetto, promozione in Serie A e Conference League. E proprio Galliani in questi giorni è salito alla ribalta per le indiscrezioni di mercato che vedono nomi importanti come Candreva, Messias, Sensi e addirittura Belotti. L'obiettivo del Monza è fare un campionato importante e puntare alla salvezza, anche con giocatori di livello ed esperienza, come potrebbe essere lo stesso El Shaarawy. Il profilo sarebbe ideale per Galliani, il Faraone ha giocato 37 partite in stagione con la Roma,poche da titolare in campionato. Per Mourinho è un giocatore da gara in corso, anche il prossimo anno tra Spinazzola e Zalewski, sia con la difesa a tre che a quattro, rischia di trovare poco spazio. Al Monza sarebbe un 'faraone' di nome e di fatto, non ci sarebbe da stupirsi se Galliani gli avesse messo la fatidica pulce nell'orecchio. El Shaarawy a Roma si trova più che bene, si sente a casa, ma ha un solo anno di contratto con i giallorossi e al momento un rinnovo sembra scenario abbastanza lontano. Per Galliani, al netto dell'ingaggio decisamente pesante del classe '92 (3,5 milioni), può essere una suggestione interessante.