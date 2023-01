Mercato Roma, è fatta per Diego Llorente: il difensore arriverà in prestito

Colpo a sorpresa della Roma nel penultimo giorno di mercato. Secondo quanto riportato da Sky è fatta per Diego Llorente. Il difensore del Leeds classe 1993 arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il suo acquisto sblocca l'uscita di Vina che andrà al Bournemouth. Lo spagnolo ex Real Madrid era arrivato in Inghilterra nel 2020. Il giocatore potrebbe arrivare stasera a Roma Pinto ha chiuso il secondo affare di gennaio dopo Solbakken, arrivato a parametro zero. Diego ha fatto il suo esordio nel 2013 con i Blancos, poi il prestito al Rayo Vallecano e al Malaga, prima del trasferimento a titolo definitivo alla Real Sociedad nel 2017.