Mercato Roma, due squadre su Shomurodov: la situazione

Eldor Shomurodov è pronto a lasciare la Roma. Come riferisce gianlucadimarzio.com, sull'attaccante uzbeko sono rimaste Cremonese e Spezia per un'operazione in prestito. Il Torino, invece, si è defilato per concentrarsi su Ilic per rinforzare il centrocampo. Domani il calciatore giallorosso dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro. In questa stagione ha segnato un solo gol in 8 presenze (6 in campionato e 2 in Europa League) e con l'arrivo di Solbakken le sue possibilità di giocare sono diminuite.