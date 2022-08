Mercato Roma, distanza sulla formula per Zakaria: la Juve vuole 18/20 milioni

La Roma continua la ricerca per un centrocampista da regalare a Mourinho. Il club capitolino si sta muovendo su più tavoli: si è inserito anche nella trattativa tra la Juventus e l'ex giallorosso Paredes. A proposito di bianconeri, bisogna registrare una distanza importante tra la società capitolina e quella piemontese per Zakaria. Come era circolato in mattinata, la Roma vorrebbe prendere il centrocampista in prestito, ma la Juve sarebbe decisa a cederlo solo a titolo definitivo per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro.