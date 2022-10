Mercato Roma, dall’Inghilterra: il Chelsea pensa a Pellegrini

Il Chelsea guarda in casa giallorossa per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Telegraph, il club inglese sta valutando due nomi: Lorenzo Pellegrini e Yéremy Pino del Villarreal. Se Mount non dovesse rinnovare il suo contratto, che durerà ancora per un anno, i londinesi vogliono essere preparati. Il capitano della Roma è uno dei profili analizzati dal Chelsea, ma considerando la stima di Mourinho e la fede romanista che lo lega alla città, sembra difficile che il classe 1996 decida di trasferirsi a Londra.