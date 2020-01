Mercato Roma, dall’Inghilterra: anche il Newcastle su Piatek

Sirene inglesi per Krzysztof Piatek. Secondo quanto riporta il portale del The Sun il centravanti polacco, sondato anche dalla Roma, sarebbe entrato nel mirino del Newcastle, alla ricerca di un bomber di razza per curare la sterilità offensiva evidenziata sin qui nella stagione di Premier (20 gol fatti in 21 partite e secondo peggior attacco d’Inghilterra insieme al Bournemouth). Ad accelerare la trattativa ci potrebbe essere il fattore Ibra: lo svedese infatti farebbe diminuire lo spazio in avanti per Piatek, che sarebbe così invogliato a guardarsi intorno. Il Newcastle avrebbe i soldi per acquistarlo a titolo definitivo dal Milan, ma opterebbe al momento per un prestito con opzione per il riscatto.